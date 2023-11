Lula diz a argentinos que ‘é preciso ter um presidente que goste de democracia’

Massa e Milei disputam o segundo turno das eleições presidenciais da Argentina no próximo domingo, 19

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula já declarou apoio a Sergio Massa na eleição da Argentina



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou na manhã desta terça-feira, 14, que o candidato que vencer as eleições presidenciais na Argentina precisa gostar da democracia e respeitar as instituições. “É preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições, que gosta do Mercosul, que gosta da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante”, disse Lula. A declaração foi feita durante a live semanal “Conversa com o Presidente”, transmitida pelo canal oficial do governo brasileiro no YouTube.

O segundo turno das eleições presidenciais para a escolha do novo chefe de Estado do país vizinho será no próximo domingo, 19. No primeiro, realizado no dia 22 de outubro, Sergio Massa, do partido União pela Pátria, recebeu 36,2% dos votos, enquanto Javier Milei, do partido conservador La Libertad Avanza, ficou com 30,19% dos votos. Representantes do governo brasileiro declararam apoio a Massa na segunda fase do pleito. O PT, partido ao qual Lula é filiado, formalizou um documento com a decisão. O posicionamento, porém, não tem agradado a Milei, que já demonstrou não ter interesse em dialogar com o atual governo brasileiro caso vença e sinaliza que deixará o Mercosul.

O chefe do Planalto disse que não cabe a ele falar da eleição na Argentina, mas pediu que os cidadãos de lá analisem as colaborações entre os países do Mercosul e que o Brasil precisa da Argentina e vice-versa. “Argentina e Brasil, nós precisamos um do outro, precisamos estar juntos, sem divergência. Quando a gente tiver divergência, senta em uma mesa e negocia e acaba com a divergência, foi assim que eu convivi com a Argentina até agora”, iniciou o petista. “Só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina, é soberano o voto de vocês. Mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos nós seremos fortes, separados nós somos fracos”, completou Lula.