Centrão amplia espaço dentro do governo, e Republicanos indica novo diretor da Codevasf

Indicação faz parte do acordo entre a legenda e o Palácio do Planalto para a entrega de votos em pautas de interesse do governo no Congresso

Reprodução/Instagram/@gilcutrim Ex-deputado federal, Gil Cutrim (direita), posa ao lado do ministro Silvio Costa Filho; ambos foram indicados pelo Republicanos para assumirem cargos no governo Lula (PT)



Para garantir mais espaço para partidos do chamado Centrão, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou um novo cargo na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). O posto de diretor de Governança e Sustentabilidade vai ser ocupado pelo ex-deputado federal pelo Republicanos, Gil Cutrim, indicado pelo líder do partido na Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A indicação faz parte do acordo entre a legenda e o Palácio do Planalto para a entrega de votos em pautas de interesse do governo no Congresso. Gil Cutrim é considerado um nome estratégico para o Executivo, por ser próximo do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

Para acomodar o novo aliado na Codevasf, o governo criou o cargo de diretor por meio de uma Medida Provisória (MP) que previa o reajuste salarial de servidores da União. A alteração foi incluída no texto pela relatora, a deputada federal Alice Portugal (PC do B), à pedido da liderança do governo no Congresso. Além da diretoria na Codevasf e do Ministério de Portos e Aeroportos, o Republicanos espera ter também o controle da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que ainda vai ser criada, mas já virou alvo de disputa com o PSD e o União Brasil, que também pleiteiam espaço no governo. Por causa desta concorrência, o Planalto avalia a possibilidade de fazer a indicação no ano que vem.

*Com informações do repórter André Anelli