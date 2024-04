Maduro anuncia fechamento da embaixada da Venezuela no Equador

Presidente venezuelano ordenou que a equipe diplomática deve retornar imediatamente à Venezuela para aguardar a restauração do direito internacional no Equador, após a invasão da embaixada mexicana em Quito

Federico Parra/AFP Nicolás Maduro afirmou que irá fechar a embaixada venezuelana em Quito e o consulado de seu país em Guayaquil no Equador



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira (16) que irá fechar a embaixada venezuelana em Quito e o consulado de seu país em Guayaquil no Equador. A decisão de fechamento das sedes diplomáticas da Venezuela no Equador ocorre depois da invasão da polícia equatoriana à embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, que se refugiava no local. Maduro fez o anúncio durante uma cúpula virtual da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). O presidente venezuelano ordenou que a equipe diplomática deve retornar imediatamente à Venezuela, aguardando a restauração do direito internacional no Equador. “Ordenei fechar a nossa embaixada no Equador, fechar o consulado em Quito, fechar o consulado em Guayaquil e que o pessoal diplomático retorne imediatamente à Venezuela (…) até que o direito internacional seja expressamente restaurado no Equador”, disse Maduro em seu discurso durante a cúpula.

*Reportagem produzida com auxílio de IA