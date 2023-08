Lula e Joe Biden discutem mudanças climáticas e promoção de trabalho digno no século XXI

Em conversa por telefone, autoridades falaram sobre a importância da construção de um parceira entre os países e debateram proposta sobre trabalho a ser apresentada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lula e Biden tem discutido a aproximação dos dois países desde a eleição do petista



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o presidente norte-americano, Joe Biden, no início da tarde desta quarta-feira, 16, para prestar solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí. Considerado um dos piores incidentes dos Estados Unidos, o fogo causou 106 mortes no arquipélago, e as autoridades temem que a quantidade dobre. Lula abordou a importância de debater estratégias para lidar com mudanças climáticas e também compartilhou detalhes sobre as discussões da Cúpula da Amazônia, realizada em Belém com autoridades da América Latina. Durante a conversa de 30 minutos, Bidden declarou estar de acordo com as preocupações do presidente brasileiro sobre o clima e abordou a necessidade dos países desenvolvidos apoiarem os demais em iniciativas de preservação ambiental. As autoridades discutiram a importância da construção de um parceira entre os países, com protagonismo brasileiro nas ações de combate às mudanças climáticas. Lula reiterou o desejo que o Brasil seja referência no tema e na transição energética, citando iniciativas do governo neste sentindo.

Os presidentes ainda debateram a proposta a ser apresentada na Assembleia Geral das Nações Unidas para avançar na promoção de trabalho digno no século XXI. “É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores, suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores”, afirmou Lula. Os governantes finalizaram a conversa sinalizando intenções para a cúpula do G20 e nas Nações Unidas, em que ambos estarão presentes. O presidente brasileiro também reforçou o convite para que Biden visite o o Brasil ano que vem.