Lula e Biden têm telefonema nesta quarta para discutir programação na Assembleia Geral da ONU

Cúpula está programada para ocorrer no início de setembro; petista fará discurso de abertura

Flickr/Palácio do Planalto/Ricardo Stuckert/PR Lula e Biden se encontraram na Casa Branca em fevereiro deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, têm um telefonema marcado para esta quarta-feira, 16, às 12h45, para tratar da programação da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A cúpula está programada para ocorrer no início de setembro. Lula fará o discurso de abertura do encontro, que será realizado em Nova York. A expectativa é de que os presidentes avaliem, durante a ligação desta quarta, um encontro bilateral, em agenda paralela à assembleia. Outros compromissos e pautas em conjunto também devem ser debatidos na conversa. Lula e Biden se encontraram pela primeira vez, na Casa Branca, em fevereiro deste ano. Na época, ambos defenderam a democracia e ressaltaram a importância de uma parceria entre os dois países no combate às mudanças climáticas. Como mostrou o site da Jovem Pan News, Biden e Lula trabalham juntos para a realização de um evento sobre a “defesa do trabalho decente”. A informação foi revelada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O evento fará parte da programação prevista para a Assembleia Geral da ONU. “O presidente Biden convidou o presidente Lula para, no marco da Assembleia Geral da ONU, lançar uma iniciativa global de defesa do trabalho decente”, disse Padilha. O chamado “trabalho decente” faz parte da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos em 2015 pela ONU. A ideia é levar uma série de indicadores, como oportunidades de emprego, rendimentos, jornada e trabalho análogo à escravidão.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.