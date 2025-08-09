Jovem Pan > Notícias > Mundo > Lula e Putin conversam por telefone e abordam guerra na Ucrânia e Brics

Lula e Putin conversam por telefone e abordam guerra na Ucrânia e Brics

Iniciativa da ligação partiu do líder russo, segundo informações divulgadas pelo Kremlin; foi informado também que os presidentes trataram da parceria estratégica entre Brasil e Rússia

  • Por Jovem Pan
  • 09/08/2025 12h25 - Atualizado em 09/08/2025 12h44
  • BlueSky
Maxim Shemetov/POOL/ EFE/EPA O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), e o presidente da Rússia, Vladimir Putin (D), chegam para a reunião no Kremlin, em Moscou De acordo com o governo russo, Putin apresentou a Lula sua visão sobre o conflito no leste europeu e os desdobramentos da situação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado (9) por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota divulgada à imprensa. Putin também informou o chefe do Executivo brasileiro sobre as negociações em andamento com os Estados Unidos.

De acordo com o Planalto, a conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia. Lula reforçou a defesa histórica do País pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional e trataram da cooperação entre os dois países no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados alcançados na Cúpula do bloco, realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. No plano bilateral, reafirmaram o compromisso de realizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência neste sábado (9)
Por que as sanções econômicas não funcionam para a Rússia?
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >