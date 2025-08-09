Jovem Pan > Notícias > Mundo > Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência neste sábado (9)

Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência neste sábado (9)

Encontro abordará plano de Israel de tomar o controle da Faixa de Gaza; segundo o representante palestino nas Nações Unidas, vários países solicitaram a conversa após decisão do governo israelense

  • Por Jovem Pan
  • 09/08/2025 08h24
  • BlueSky
EFE Antonio Gutierres Secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estava 'alarmado' com decisão de Israel

O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência nesta sábado (9) para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. O representante palestino nas Nações Unidas, Ryad Mansour, disse que vários países solicitaram a reunião após a decisão do governo israelense.

O Panamá, que ocupa a presidência do Conselho este mês, afirmou que o pedido ao plenário, formado por 15 membros, foi feito por Reino Unido, Dinamarca, França, Grécia e Eslovênia. A solicitação foi apoiada por Argélia, Rússia, China, Somália, Guiana, Paquistão, Coreia do Sul e Serra Leoa. Os EUA, aliado mais próximo de Israel, foram contra. As reuniões do Conselho de Segurança, porém, não costumam produzir resultados práticos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mansour realizou consultas na sexta-feira (8) com os países-membros e se reuniu com o Conselho de Embaixadores Árabes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estava “alarmado” com a decisão de Israel e afirmou que ela representa uma escalada perigosa que ameaça aprofundar as já catastróficas consequências da guerra para os palestinos. “Ela pode pôr em perigo mais vidas, incluindo os reféns israelenses restantes”, afirmou Guterres, em comunicado divulgado por sua porta-voz, Stephanie Tremblay. O secretário-geral reiterou seu apelo urgente por um cessar-fogo permanente, além de acesso para entrega de ajuda humanitária irrestrita em toda Faixa de Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Gustavo Petro anuncia conversas de paz com maior organização narco da Colômbia
Brasileira é presa em Portugal acusada de dopar crianças, asfixiá-las e matar cinco filhos
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >