Conselho de segurança da ONU fará reunião de emergência neste sábado (9)

Encontro abordará plano de Israel de tomar o controle da Faixa de Gaza; segundo o representante palestino nas Nações Unidas, vários países solicitaram a conversa após decisão do governo israelense

EFE Secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estava 'alarmado' com decisão de Israel



O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência nesta sábado (9) para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. O representante palestino nas Nações Unidas, Ryad Mansour, disse que vários países solicitaram a reunião após a decisão do governo israelense.

O Panamá, que ocupa a presidência do Conselho este mês, afirmou que o pedido ao plenário, formado por 15 membros, foi feito por Reino Unido, Dinamarca, França, Grécia e Eslovênia. A solicitação foi apoiada por Argélia, Rússia, China, Somália, Guiana, Paquistão, Coreia do Sul e Serra Leoa. Os EUA, aliado mais próximo de Israel, foram contra. As reuniões do Conselho de Segurança, porém, não costumam produzir resultados práticos.

Mansour realizou consultas na sexta-feira (8) com os países-membros e se reuniu com o Conselho de Embaixadores Árabes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que estava “alarmado” com a decisão de Israel e afirmou que ela representa uma escalada perigosa que ameaça aprofundar as já catastróficas consequências da guerra para os palestinos. “Ela pode pôr em perigo mais vidas, incluindo os reféns israelenses restantes”, afirmou Guterres, em comunicado divulgado por sua porta-voz, Stephanie Tremblay. O secretário-geral reiterou seu apelo urgente por um cessar-fogo permanente, além de acesso para entrega de ajuda humanitária irrestrita em toda Faixa de Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

