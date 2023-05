Lula embarca para o G7 no Japão e Brasil terá primeira participação no bloco após 14 anos

Comitiva presidencial chega na sexta-feira na cidade de Hiroshima, após escala no México e no Alasca

Divulgação/Ricardo Stuckert/Presidência da República Presidente Lula e a primeira-dama, Janja, em viagem internacional a Portugal



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta quarta-feira 17, da base aérea de Brasília com destino a Hiroshima, no Japão, onde irá participar da Cúpula do G7, que acontece nos dias 20 e 21, sábado e domingo. O avião da FAB com a comitiva presidencial partiu por volta das 9h da manhã, e fará duas escalas, no México e no Alasca. A previsão de chegada na cidade de Hiroshima é na sexta-feira pela manhã, no horário local.

Essa é a primeira vez que o Brasil participa da Cúpula do G7 após 14 anos. A última presença do governo brasileiro na reunião aconteceu em 2009, com a ida de Lula durante seu segundo mandato como presidente da República. O G7 é o grupo de países considerados mais industrializados do mundo. Além do Japão, participam do bloco a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. O Brasil irá participar do evento como país convidado, assim como Austrália, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, Coreia do Norte, Vietnã e Comores. O convite foi feito pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), a cúpula G7 irá debater assuntos como a guerra na Ucrânia, o desarmamento nuclear e o combate à desigualdade social, mudanças climáticas, transição energética, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, questões de gênero e tecnologia.

Além da programação oficial, Lula terá encontros bilaterais com os chefes de estado da Indonésia, Índia e Japão, já confirmados na agenda presidencial. Lula também pode se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, compromisso ainda a ser confirmado pela equipe do Planalto.