Lula lamenta mortes causadas pelas enchentes no estado do Texas, nos Estados Unidos

Presidente expressou solidariedade às vítimas: ‘Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo’

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Em mensagem publicada nas redes sociais, Lula expressou solidariedade às vítimas



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste domingo (6), a tragédia causada pelas enchentes no estado do Texas, nos Estados Unidos, que já deixaram mais de cinquenta mortos e pelo menos vinte crianças desaparecidas. Em mensagem publicada no X, Lula expressou solidariedade às vítimas e se disse comovido com a gravidade da situação. “Acompanho com tristeza as notícias sobre as enchentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo”, afirmou.

O presidente também desejou êxito às autoridades locais e ao governo norte-americano nas ações de resgate e apoio aos atingidos. “Que as autoridades do condado de Kerr, do estado do Texas e do governo norte-americano tenham sucesso nos trabalhos de resgate e de auxílio aos atingidos por esse desastre. E a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, quero expressar a minha solidariedade, e a solidariedade de todo o povo brasileiro. Que Deus os ajude neste momento difícil”, escreveu.