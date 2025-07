Sobe para 32 o número de mortos por inundações no Texas

Mais de 20 meninas que estavam hospedadas no acampamento cristão para meninas Mystic, às margens do rio Guadalupe, perto da cidade de Hunt, no condado de Kerr, ainda não foram localizadas

O número de mortes confirmadas no centro-sul do Texas em decorrência das graves inundações na área subiu para 32 neste sábado (5), porém as 27 meninas que estavam hospedadas em um acampamento de verão continuam desaparecidas. O número total de pessoas não localizadas continua indefinido, disseram as autoridades locais. O presidente dos EUA, Donald Trump, também lamentou as mortes e prometeu apoio do governo federal para o Texas, após as enchentes.

Larry Leitha Jr, xerife do condado de Kerr, a área a leste de San Antonio que foi mais atingida pela subida do rio Guadalupe, detalhou em entrevista coletiva que os corpos das vítimas, 18 delas adultos e 14 crianças, foram recuperados. No total, mais de 850 pessoas já foram evacuadas ilesas e oito ficaram feridas na área, onde mais de 160 resgates foram realizados por via aérea. O gestor municipal de Kerrville, Dalton Rice, disse que 27 pessoas foram confirmadas como desaparecidas e que todas estavam hospedadas no acampamento cristão para meninas Mystic, às margens do Guadalupe, perto da cidade de Hunt, no condado de Kerr.

Quanto ao número total de desaparecidos, Rice comentou que ainda não há um número exato e que as autoridades nem querem fazer estimativas no momento devido ao grande número de pessoas de fora da região que estavam visitando e acampando na área para as festividades de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.

Rice reportou que a água já recuou parcialmente rio acima e que efetivos já estão no local vasculhando a área a pé a partir do sudeste de Hunt (onde o acampamento Mystic está localizado) em direção ao norte e devem cobrir uma distância total ao longo do Guadalupe de cerca de 17 quilômetros.

O gestor enfatizou que ainda precisam ser resgatadas muitas pessoas que estavam alojadas em acampamentos e continuam isoladas devido aos danos nas estradas. O gabinete do xerife de Kerr, a polícia, os bombeiros e outras equipes de emergência continuam trabalhando em operações de busca e resgate ao longo do Guadalupe, acrescentou o xerife Leitha Jr.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA explicou que mais de 30 centímetros de chuva se acumularam em um período de apenas 12 horas na sexta-feira passada, elevando o rio Guadalupe, perto de Hunt, ao segundo nível mais alto já registrado, em 9,9 metros.

