Lula parabeniza Erdogan por reeleição na Turquia: ‘Conte com a parceria do Brasil’

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Edrogan foi reeleito presidente da Turquia neste domingo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Tayyip Erdogan que foi reeleito presidente da Turquia, neste domingo, 28. Ele comandará o país por mais cinco anos. Com quase 100% das urnas apuradas, Erdogan obteve 52,13% dos votos, contra 47,87% de seu adversário, o líder da oposição, Kemal Kilcdaroglu. Lula desejou um bom mandato e disse que o presidente turco pode contar “com a parceria do Brasil”. “Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

Mais cedo, o presidente reeleito disse que cumprirá todas as suas promessas. Ele declarou a vitória antes mesmo dos resultados oficiais. “Cumpriremos todas as nossas promessas”, disse o chefe de Estado, que está no poder há 20 anos, garantindo que “cada eleição é um renascimento”. “Essas eleições mostraram que ninguém pode atacar as conquistas desta nação”, continuou.