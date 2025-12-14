Bolsonaro realiza exames de ultrassom e resultados indicam a necessidade de cirurgia

Segundo o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, ultrassonografia identificou duas hérnias inguinais, condição caracterizada pelo deslocamento de parte do intestino em razão de falhas na parede abdominal, na região da virilha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por exames de ultrassom neste domingo (14), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso. De acordo com o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que integra a equipe de defesa, os resultados indicaram a necessidade de uma cirurgia.

Segundo Freitas, a ultrassonografia identificou duas hérnias inguinais, condição caracterizada pelo deslocamento de parte do intestino em razão de falhas na parede abdominal, na região da virilha. “Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro”, afirmou o advogado em publicação nas redes sociais.

A defesa havia solicitado autorização para a realização dos exames na quinta-feira (11), indicando o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli. No pedido encaminhado à Justiça, os advogados destacaram o caráter de urgência e informaram que o procedimento seria não invasivo, sem necessidade de sedação ou de estrutura hospitalar.

Bolsonaro vinha relatando dores e desconforto nos últimos dias. O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que o ex-presidente aparece soluçando enquanto dorme.

A realização dos exames foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal. Inicialmente, ele foi encaminhado ao local para cumprir prisão preventiva, decretada após violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. Três dias depois, foi encerrado o processo no qual foi condenado por tentativa de golpe de Estado, dando início ao cumprimento da pena de 27 anos de prisão.