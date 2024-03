Lula recebe convite para participar da cúpula do G7 na Itália

Encontro entre os líderes das principais potências econômicas do mundo acontecerá em julho; chanceler Mauro Vieira indicou a presença do presidente brasileiro

Ricardo Stuckert/PR Lula cumprimenta Joe Biden, presidente dos EUA, e Pham Minh Chinh, primeiro-ministro do Vietnã, durante cúpula do G7 em Hiroshima



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um convite para participar da cúpula do G7, grupo das principais potências industriais globais. O encontro está marcado para ser iniciado em 15 de julho, em Puglia, na Itália. A presença de Lula ainda não foi oficialmente confirmada, mas há uma tendência positiva para sua participação. A informação foi divulgada pelo chanceler Mauro Vieira durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O convite foi feito após declarações de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza. O petista tem sido presença constante nas reuniões do G7. Em reunião recente, ele expressou opiniões divergentes em relação aos países do G7, especialmente sobre a guerra na Ucrânia.

O grupo é composto pelos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Itália e Japão. Além do convite para o G7, Vieira destacou as ações da política externa brasileira sob o governo do petista. O chanceler mencionou a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, prevista para novembro, e a expectativa de avanço no acordo Mercosul-União Europeia no segundo semestre deste ano. O ministro do governo Lula também abordou a questão da disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo, destacando a importância do agendamento das eleições venezuelanas para julho como um passo fundamental rumo a uma solução pacífica.

