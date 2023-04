Lula recebe presidente da Romênia em Brasília para debater questões ambientais e comerciais

Líderes vão falar sobre a intensificação recente dos contatos políticos e focar nos campos da agricultura e aeronáutica

Reprodução/Youtube/@Lula Lula e presidente da Romênia, Klaus Iohannis



O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu nesta terça-feira, 18, o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, em Brasília. De acordo com o Palácio do Planalto, os líderes falem sobre a intensificação recente dos contatos políticos e a cooperação em temas ambientais e econômicos-comerciais, em especial, nos campos da agricultada e aeronáutica. Está previsto que Lula e Iohannis façam uma declaração conjunto à imprensa. Há expectativas de que os líderes também falem sobre a guerra na Ucrânia – a Romênia pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A questão no Leste Europeu tem causado o atrito entre o Brasil com os Estados Unidos e União Europeia, principalmente após as declarações do petistas que disse que os ucranianos são tão culpados quanto os russos pela guerra e que os norte-americanos e a UE encorajam o conflito. Na segunda-feira, 17, Lula recebeu o chanceler russo Sergey Lavrov, o que aumentou os rumores internacionais sobre o Brasil ser favorável à Rússia.