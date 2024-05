Lula remove embaixador brasileiro em Israel após crise diplomática

Frederico Meyer foi convocado para servir como representante do Brasil na conferência do Desarmamento, na Suíça, após uma crise diplomática entre os dois países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou a decisão de remover o embaixador brasileiro em Israel de seu cargo na embaixada em Tel-Aviv. Frederico Meyer foi convocado para servir como representante do Brasil na conferência do Desarmamento, na Suíça, após uma crise diplomática entre os dois países. A medida foi oficializada no Diário Oficial desta quarta-feira (29). A controvérsia teve início quando o presidente fez uma comparação entre as mortes de civis palestinos na guerra na Faixa de Gaza e o Holocausto, o que foi considerado extremamente ofensivo pelos judeus. Em resposta, o chanceler israelense levou o embaixador ao Museu do Holocausto, em Jerusalém, e fez declarações críticas ao governo brasileiro em hebraico.

Segundo fontes do Itamaraty, o diplomata brasileiro ficou constrangido com o episódio, já que não fala a língua hebraica. Essa situação acabou irritando a diplomacia brasileira, que ainda não nomeou um substituto para Meyer. Apesar do embaixador estar de volta ao Brasil há três meses, as relações diplomáticas entre os dois países continuam mantidas.

Publicado por Heverton Nascimento

