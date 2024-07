Lula se encontra com o presidente boliviano Luis Arce em Santa Cruz de la Sierra

Chefe do Executivo brasileiro destacou a recente tentativa de golpe no país vizinho e a resposta positiva da população em defesa da democracia

Ricardo Stuckert/PR Lula e Luis Arce posam para foto durante encontro bilateral em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia



Após marcar presença na cúpula de líderes do Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Bolívia para uma série de compromissos importantes. Ele está em Santa Cruz de la Sierra, onde participará de reuniões com o presidente boliviano, Luis Arce, além de encontros com movimentos sociais e empresários dos dois países. Na chegada ao país vizinho, Lula mencionou que ainda não sabe se encontrará Evo Morales, desafeto político de Arce, apesar de ambos serem do mesmo partido. O presidente brasileiro destacou a recente tentativa de golpe na Bolívia e a resposta positiva da população em defesa da democracia. Aliados do petista destacaram a visita após a insurgência de parte do Exército boliviano. Para o ex-deputado federal Marcelo Freixo, presidente da Embratur, este é um “momento importante para o fortalecimento democrático na América Latina”. “Há 12 dias, a Bolívia enfrentou uma tentativa fracassada de golpe de estado, o que torna essa visita ainda mais significativa”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula também participou da reunião do Mercosul, onde a Bolívia foi oficialmente aceita no bloco econômico, após a ratificação dos demais membros e do Congresso boliviano. A ausência notável foi do presidente argentino, Javier Milei, que, segundo Lula, perdeu a oportunidade de entender melhor os interesses do bloco. Além dos compromissos políticos, há negociações em andamento sobre um gasoduto entre Brasil e Bolívia. Anteriormente controlado pela Petrobras, o sistema de tubulação foi nacionalizado por Evo Morales e agora está sob controle estatal boliviano. Empresários brasileiros destacam a necessidade de gás natural e os altos custos atuais, o que torna as novas tratativas essenciais. O presidente Lula deve retornar a Brasília no final da noite de hoje.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin