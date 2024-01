Lula se reúne com o ministro das Relações Exteriores para tratar da crise no Equador

Dez pessoas já morreram após o presidente equatoriano decretar stado de Conflito Armado Interno devido à onda de violência; brasileiro que vive em Guayaquil foi sequestrado

Fernando Machado/AFP Soldados equatorianos revistam um homem durante uma patrulha nas ruas de Cuenca



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma reunião não oficial com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ex-chanceler Celso Amorim, no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira, 10. O encontro ocorreu em meio a uma crise no Equador, desencadeada pela fuga do criminoso José Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder da facção “Los Choneros”. A onda de violência no país começou após a fuga de Fito da prisão na última segunda-feira. Além disso, outro líder do narcotráfico também escapou, e houve invasões armadas em um estúdio de TV e em uma universidade. Diante dessa situação, o presidente Daniel Noboa decretou um estado de Conflito Armado Interno em nível nacional, ordenando às forças militares que neutralizem as organizações criminosas envolvidas com o narcotráfico.

Em apenas 48 horas, o governo equatoriano decretou estado de exceção, ocorreram sequestros de policiais, tumultos em presídios e ataques com explosivos nas ruas. No primeiro dia sob o decreto, dez pessoas morreram e várias foram presas em incidentes relacionados à violência. A maioria das vítimas era da cidade de Guayaquil, onde está localizada a prisão de segurança máxima em que Fito estava detido. Além disso, um brasileiro chamado Thiago Allan Freitas, de 38 anos, foi sequestrado. Ele reside no Equador há três anos, e as autoridades brasileiras estão em contato com sua família para apurar as circunstâncias do ocorrido.