Lula tem conversa secreta com Maduro e fala sobre a paz na América do Sul

Diálogo entre os líderes é a primeira aproximação entres desde 2024, quando o mandatário brasileiro não reconheceu a reeleição do presidente venezuelano, que não aceitou o posicionamento do Brasil

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula e Maduro se distanciaram após mandatário brasileiro não reconhecer reeleição do venezuelano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou secretamente por telefone com o líder venezuelano Nicolas Maduro na semana passada e falou sobre a “paz na América do Sul e no Caribe” e as ações dos Estados Unidos na região. A conversa entre os mandatários não constava na agenda oficial de Lula e também não foi divulgada previamente. A informação foi confirmada pela Jovem Pan.

A conversa entre Lula e Maduro é a primeira aproximação entres os líderes desde 2024, quando o brasileiro não reconheceu a reeleição do presidente venezuelano, que não aceitou o posicionamento do Brasil. Os dois eram aliados desde que Maduro assumiu o poder.

Lula e Maduro conversam em um momento de tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. O presidente norte-americano, Donald Trump, já deixou claro que não descarta a possibilidade de enviar tropas à Venezuela e chegou a falar que os dias de Maduro à frente do governo “estão contados”.

Os norte-americanos também tem atacado constantemente embarcações no Caribe. Atos que já deixaram ao menos 83 mortos. Em meio a esses ataque, Lula tem constantemente dito que a América Latina e o Caribe dever ser uma zona de paz e colocou o Brasil a disposição para mediar os conflitos.

A aproximação entre Lula e Maduro aconteceu na mesma semana em que o mandatário brasileiro conversou com Trump na mesma semana. “Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele”, disse Trump, sem acrescentar detalhes.

A conversa foi por telefone e durou aproximadamente 40 minutos. Os líderes teriam discutido diversos assuntos, como economia e combate ao crime organizado, segundo o Planalto, que também informou que o petista indicou que a decisão de retirada das tarifas de 40% a alguns produtos brasileiros foi positiva, mas que outros produtos tarifados precisam ser negociados.