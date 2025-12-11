Corina Machado diz que Maduro tentou impedir viagem a Oslo

Sobre o futuro do país, principal opositora de Maduro disse que está ‘esperançosa’ de que a Venezuela se transformará em ‘um farol para a liberdade’

Odd ANDERSEN/AFP Corina também disse que irá levar o prêmio de volta ao país, mesmo com a ameaça de ser presa pelo regime



A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, disse nesta quinta-feira (11) em Oslo que recebeu ajuda dos Estados Unidos para sair da Venezuela, onde estava escondida desde agosto de 2024, e viajar até Oslo para receber o Prêmio Nobel da Paz. Afirmou também que Nicolas Maduro “fez o possível” para impedir que ela saísse da Venezuela. A opositora também disse que irá levar o prêmio de volta ao país, mesmo com a ameaça de ser presa pelo regime.

“Não acho que eles sabiam onde eu estava e com certeza eles teriam feito todo o possível para impedir que eu chegasse aqui. Gostaria de agradecer todos os homens e mulheres que arriscaram sua vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Foi uma experiência, mas valeu a pena para estar aqui e contar ao mundo o que está acontecendo na Venezuela”.

Sobre o futuro do país, Corina disse que está “esperançosa” que a Venezuela se transformará em “um farol para a liberdade” e que a democracia será restaurada. “Estou muito esperançosa que a Venezuela será livre e a transformaremos em um farol de liberdade, vamos restaurar a democracia. Não vamos parar até que isso se torne realidade. Queremos tornar a Venezuela em um centro democrático e econômico das Américas. Anseio por esse dia e vamos receber todos vocês lá em um país brilhante, democrático e livre, e isso acontecerá em breve.”