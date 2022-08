Luxuoso iate de 40 metros naufraga no Mar Mediterrâneo; veja vídeo

Todas as pessoas foram resgatadas e passam bem; autoridades italianas vão abrir uma investigação para apurar o caso

Reprodução/witter/@guardiacostiera Luxuoso iate afundou no domingo, 21, por volta das 13h



Um luxoso iate de 40 metros naufragou na tarde de último domingo, 21, no Mar Mediterrâneo. A Guarda Costeira italiana foi acionada para realizar a operação de resgate e conseguiu resgatar todas as pessoas que estavam a bordo. Segundo o site The Mid Telegraph, as autoridades da Itália vão abrir uma investigação para descobrir as causas do naufrágio. A embarcação que tinha Milazzo como destino, tinha uma bandeira das Ilhas Cayman e havia deixado Galípoli, na Turquia. Quando o acidente aconteceu, o navio estava a 15 quilômetros da marina de Catanzaro. A sala de operações foi acionada após água começar a entrar na popa do barco, que recebeu o apelido de “Saga”. O resgate foi realizado ainda durante a noite por um barco romeno e outro italiano, de acordo com a imprensa local. As autoridades tinham a intenção de rebocar o iate e salvar a embarcação, porém, não tiveram sucesso e o navio naufragou por volta das 13h de domingo.