Macaco selvagem ataca mais de 10 pessoas no Japão e se torna foragido da polícia

Relatos começaram a aparecer há duas semanas; animal chega a invadir casas e escolas para realizar os ataques

Um macaco se tornou um dos principais foragidos da polícia do Japão. Há duas semanas, o animal tem atacado pessoas. Ao todo, o número de vítima já chega aos 20 e a maioria ficou ferida, sendo a mais grave uma criança de 10 meses arranhada dentro de casa depois que o animal entrou pela porta de tela. Em entrevista a mídia local, a mãe da criança falou sobre o ocorrido: “Eu estava aspirando a casa quando a ouvi chorar, então me virei e vi que o macaco a tinha agarrado pelas pernas enquanto ela brincava no chão. Parecia que estava tentando arrastá-la para fora”, contou. Os ataques acontecem no distrito de Ohori desde o dia 8 de julho.

Só na noite de terça-feira, 19, três pessoas foram vítimas do macaco. A primeira é um menino de 10 anos que estava em uma escola primária. As outras das são: uma mulher de aproximadamente 60 anos e outra de 80, segundo a mídia local. Os ataques tem sido recorrentes e não há um perfil das vítimas, tanto homens, mulheres, jovens ou idosos já foram atacados, seja dentro ou fora de casa. Isso fez com que a polícia e a população local entrassem em alerta para a situação. A prefeitura está distribuindo panfletos pela cidade para tentar capturar o animal que ainda está foragido. De acordo com o site de notícias Kenmin Souko, a polícia intensificou as patrulhas na área e pede à população que mantenha as janelas fechadas durante a busca.