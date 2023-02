Machu Picchu reabre após 25 dias de fechamento por protestos no Peru

Sítio arqueológico estava fechado para o turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social do país

Carolina Paucar / AFP Cidadela de Machu Picchu sofreu com desabastecimento e ferrovia bloqueada



A cidadela inca de Machu Picchu, joia turística no Peru, reabriu suas portas aos visitantes nesta quarta-feira, 15, após 25 dias de fechamento devido aos protestos e manifestações que abalaram o país desde dezembro passado. Os primeiros grupos de turistas entraram no parque arqueológico no início da manhã. Os visitantes puderam percorrer os diferentes locais sagrados e templos que compõem a “llaqta” (cidadela em quíchua) com a tranquilidade do baixo fluxo de visitantes na reabertura. Cerca de 700 turistas visitaram o sítio arqueológico até o meio-dia desta quarta, informou o Ministério da Cultura, cujas autoridades estiveram presentes na reabertura do local. “A capacidade é de 4.044 visitantes por dia em oito turnos, das 6h00 da manhã às 16h00 da tarde”, informou Maritza Rosa Candia, diretora do ministério em Cusco. A famosa cidadela, construída no século XV pelo imperador inca Pachacútec, foi fechada ao turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social peruana. O serviço ferroviário que transporta pessoas e cargas de Cusco para a cidade de Machu Picchu, localizada nas encostas da cidadela, foi interrompido por 18 dias devido a ataques e destruição da ferrovia em protestos exigindo a renúncia da presidente peruana, Dina Boluarte.

Por isso, Machu Picchu, acessível apenas pelas ferrovias que partem da cidade de Ollantaytambo, uma viagem de 90 minutos, sofreu com a escassez de itens básicos e produtos como o gás residencial. Rosa Candia explicou que durante o fechamento do sítio arqueológico, as autoridades locais aproveitaram para trabalhar “na manutenção e conservação” dos percursos e passagens da cidadela de pedra. Neste primeiro dia de reabertura, turistas peruanos e estrangeiros de países como Reino Unido e França visitaram o local. O turismo é fundamental para a economia peruana e uma importante fonte de emprego, que antes da pandemia em 2020 atraía cerca de 4,5 milhões de visitantes por ano.

*Com informações da AFP