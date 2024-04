Macron alerta que Europa ‘pode morrer’ e diz que os EUA não são mais responsáveis pela segurança do continente

Líder da França discursou por quase duas horas na Universidade de Sorbonne em Paris e falou sobre o futuro da região com base em ‘Uma Europa poderosa, próspera e humanista’

GONZALO FUENTES / POOL / AFP Emmanul Macron diz que já foi o tempo em que os EUA eram responsáveis pela segurança da Europa



O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou, nesta quinta-feira (25), que a Europa “pode morrer” em um mundo no qual “as regras do jogo” foram modificadas, defendendo o reforço de sua “soberania” com uma defesa crível ou uma nova política comercial. “Devemos ser lúcidos de que atualmente a nossa Europa é mortal, pode morrer”, declarou Macron, em um discurso na Universidade de Sorbonne em Paris sobre o futuro do continente com base em “Uma Europa poderosa, próspera e humanista”. O discurso na universidade francesa é visto como uma tentativa de impulsionar sua aliança centrista nas eleições europeias de junho, além de seguir a linha de outro muito importante que fez sobre a Europa há sete anos. Durante o discurso de quase duas horas, detalhou quais decisões a Europa deveria adotar “agora” pra evitar ficar “excluída” na próxima década nos quesitos da ciberdefesa, inteligência artificial ou transição ecológica.

Como em 2017, o presidente de 46 anos, que após o fim do mandato da alemã Angela Merkel é considerado o líder mais importante da UE, defendeu uma Europa mais soberana e estrategicamente mais autônoma. “Ficaram para trás os dias em que a Europa comprava sua energia e fertilizantes da Rússia, exportava sua produção para a China e delegava sua segurança aos Estados Unidos”, assegurou Macron. “Ainda somos muito lentos e pouco ambiciosos”, declarou, advogando por uma Europa forte que “se faça respeitar”, “garanta sua segurança”, “proteja suas fronteiras” e retome sua “autonomia estratégica”. Segundo ele, o continente não pode ser um “vassalo” dos Estados Unidos, reiterando que é “indispensável” que “a Rússia não ganhe a guerra de agressão na Ucrânia” para a própria segurança europeia. Defendeu ainda uma Europa como “força de equilíbrio” entre a China e os EUA, que coopere com as potências emergentes e com a América Latina, África e outras regiões do mundo.

Macron alertou que as “regras do jogo” mudaram e mesmo Pequim e Washington “já não respeitam” as normas do comércio mundial. “Não pode funcionar se formos os únicos no mundo que respeitam as regras do comércio tal como foram escritas há 15 anos, se os chineses e os americanos já não as respeitam”, afirmou. Apesar disso, Macron comemorou que “ninguém mais se propõe a sair da Europa” ou da zona do “euro”, em referência à extrema-direita, mas criticou que ainda querem matar o projeto europeu, minando-o por dentro.

*Com informações da AFP