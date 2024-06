Macron faz apelo por ‘união ampla’ para evitar vitória da extrema direita no 2º turno

Projeções relegam o partido de Macron ao terceiro lugar, com pouco mais de 20% dos votos, atrás também da Nova Frente Popular, que reúne forças de esquerda

GONZALO FUENTES / POOL / AFP Emmanuel Macron foi derrotado nas eleições legislativas



O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um apelo por “uma união ampla, claramente democrática e republicana” contra a extrema-direita no segundo turno das eleições legislativas, após a vitória esmagadora do partido liderado por Marine le Pen no primeiro turno, neste domingo (30). “Diante do Reagrupamento Nacional (RN), é hora de uma união ampla, claramente democrática e republicana para o segundo turno”, disse o presidente francês após saber da vitória da extrema-direita com mais de 35% dos votos. As palavras de Macron são interpretadas como um apelo para que os candidatos que ficaram em terceiro lugar nos diferentes distritos eleitorais peçam votos para impedir a vitória do RN. As projeções relegam o partido de Macron ao terceiro lugar, com pouco mais de 20% dos votos, atrás também da Nova Frente Popular, que reúne forças de esquerda e teria quase 30%.

Apelos semelhante foram feitos pelos líderes dos partidos Os Ecologistas e Lugar Público, Marine Tondelier e Raphael Glucksman, respectivamente. Macron elogiou o alto comparecimento popular às urnas, com mais de 65% das pessoas aptas a votar. “O alto índice de participação no primeiro turno mostra a importância desta eleição para todos os nossos compatriotas e a vontade de esclarecer a situação política. A democracia nos compromete com isso”, disse o presidente francês.

*Com informações da EFE