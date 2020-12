Macron informa que está bem apesar de alguns sintomas da Covid-19

Presidente da França testou positivo para coronavírus na quinta-feira, 18; ele relatou estar sentindo cansaço, dor de cabeça e tosse seca

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 18, que passa bem, embora ainda apresente alguns sintomas da Covid-19. Macron testado positivo para o novo coronavírus na quinta-feira, 18. “Estou bem. Tenho os mesmos sintomas de ontem, ou seja, cansaço, dor de cabeça, tosse seca, como centenas de milhares de vocês que tiveram o vírus ou estão tendo”, afirmou o chefe de governo, em vídeo publicado nas redes sociais. Macron explicou que reduziu as atividades, devido aos efeitos provocados pela infecção, sem deixar, no entanto, de despachar durante o período de isolamento.

“Sigo me ocupando dos assuntos prioritários, como o Brexit”, garantiu o presidente francês. O resultado positivo em teste para o novo coronavírus feito por Macron foi divulgado ontem. Em seguida, o mandatário se isolou em uma das residências do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, de onde gravou o vídeo veiculado hoje. Macron, na mensagem, pediu que os franceses “prestem atenção de verdade” para não se contaminarem, porque todos podem ser infectados pelo patógeno que provoca a Covid-19. O presidente lembrou, por exemplo, que seguiu todas as recomendações, como uso de máscara, de higienização, distanciamento social, mas ainda assim deu positivo para o novo coronavírus. “Pode ter sido por alguma negligência ou por má sorte”, afirmou.

*Com informações da EFE