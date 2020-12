Presidente da França, Emmanuel Macron testa positivo para Covid-19

Na última semana, Macron esteve em Bruxelas para um encontro de diversos líderes europeus

O presidente da França, Emmanuel Macron, testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira, 17, e permanecerá isolado por sete dias embora mantenha suas atividades à distância, confirmou o Palácio do Eliseu. O mandatário passou por um teste de PCR ao sentir os primeiros sintomas, informou a Presidência, em um comunicado. “De acordo com as instruções sanitárias em vigor, aplicáveis a todos, o presidente vai se isolar por sete dias. Ele vai continuar trabalhando para realizar suas atividades remotamente”, disse.

O resultado positivo de Macron ocorre no dia seguinte das autoridades sanitárias terem comunicado que a pandemia já causou 59.361 mortes e mais de 2,4 milhões de infecções na França. O informe não confirma se a primeira-dama, Brigitte Macron, de 67 anos, também está infectada. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, teve contato com o presidente nos últimos dias — assim como o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Na última semana, Emmanuel Macron esteve em Bruxelas, na Bélgica, para um encontro de diversos líderes europeus.

*Com informações da EFE