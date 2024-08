Macron nega decisão política na prisão de fundador do Telegram

O presidente da França, Emmanuel Macron, garantiu nesta segunda-feira (26) que a prisão na França do fundador do serviço de mensagem instantânea Telegram, Pavel Durov, “não é uma decisão política”. “A prisão do presidente do Telegram em território francês ocorreu no marco de uma investigação judicial em curso. Não é uma decisão política. Cabe aos juízes determiná-la”, escreveu Macron na rede social X, garantindo que a França está comprometida com a liberdade de expressão e comunicação, com a inovação e com o espírito empreendedor. “Em um estado governado pelo Estado de direito, as liberdades são mantidas dentro de uma estrutura legal, tanto nas mídias sociais quanto na vida real, para proteger os cidadãos e respeitar seus direitos fundamentais”, escreveu.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024