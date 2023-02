Macron responde a Lula e demonstra apoio ao projeto de fim da guerra na Ucrânia

Presidente da França pontuou a necessidade de trabalhar em conjunto para que a paz reine no leste europeu; diálogo ocorreu de maneira pública nas redes sociais dos mandatários

Reprodução/Twitter @LulaOficial Em novembro de 2022, Emmanuel Macron e Lula se encontraram em Paris



O presidente da França, Emmanuel Macron, utilizou as suas redes sociais na noite do último sábado, 11, para realizar uma publicação e mencionar o mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao concordar sobre a necessidade de criar um grupo de trabalho para reaver a paz na Ucrânia. “A paz estava no centro de nossas discussões em Paris durante a visita histórica do presidente Zelensky, com o chanceler Scholz”, iniciou o chefe do Executivo francês. Na última quarta-feira, 8, Macron e o premiê alemão se encontraram no Palácio do Eliseu, assim como Lula e Scholz também se reuniram no Palácio do Planalto no fim de janeiro. “A Ucrânia mostrou verdadeira coragem iniciando a discussão com seu plano de paz de 10 pontos. Vamos continuar juntos nesta base, Lula”, disse o líder do país europeu. A mensagem foi uma resposta dada ao mandatário brasileiro que já havia publicado um recado em seu perfil convocando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden; o premiê alemão, Olaf Scholz; e o presidente da França para que o trio atue em conjunto “pela paz e o fim da guerra no mundo”. “É preciso parar de atirar, se não, não tem solução”, afirmou o petista que passou a se posicionar publicamente contra o envio de munições ao governo de Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, sob o argumento de que o envio dos itens balísticos faria com que o Brasil aderisse À guerra. Em 27 de janeiro, Macron e Lula já haviam conversado via telefone sobre a invasão da Rússia na Ucrânia e, segundo o site do Palácio do Eliseu, o chefe do Executivo francês reforçou a necessidade de restaurar a soberania governamental e territorial da Ucrânia, já que estes princípios “constituem o fundamento da ordem internacional multilateral”. Lula teria ressaltado seu posicionamento favorável às negociações de paz, não as de guerra.