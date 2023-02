Rússia diz ter feito grande ataque a instalações de energia ucranianas

Ministério da Defesa russo também informou que o ataque havia bloqueado o transporte de armas e munições estrangeiras por meio de trem para os campos de batalha do país vizinho

Ilya PITALEV / SPUTNIK / AFP Vladimir Putin é o atual presidente da Rússia



A Rússia anunciou neste sábado, 11, que realizou um imenso ataque em instalações de energia criticamente importantes do complexo militar-industrial da Ucrânia. Em uma atualização, o Ministério da Defesa russo também informou que o ataque havia bloqueado o transporte de armas e munições estrangeiras por meio de trem para os campos de batalha do país vizinho. Na sexta-feira passada, as Forças Armadas Ucranianas disseram que os russos haviam disparado mais de 100 mísseis, além de ter feito 12 ataques aéreos e 20 de artilharia. A Rússia tem atacado repentinamente a infraestrutura civil distante das linhas de frente, deixando milhões de ucranianos sem energia, aquecimento ou água por dias durante o inverno europeu.

*Com informações da Agência Brasil