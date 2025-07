Macron visita o rei Charles III, pede ”cessar-fogo incondicional’ em Gaza e diz que Europa ‘jamais abandonará’ Ucrânia

Presidente francês foi recebido pelo Rei Charles III; essa é a primeira visita de um chefe de Estado europeu desde o Brexit, com foco em imigração e defesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, que iniciou uma visita de três dias ao Reino Unido nesta terça-feira (8), pediu em discurso perante o Parlamento britânico um “cessar-fogo incondicional em Gaza”. Em seu discurso, Macron também afirmou que os europeus “jamais abandonarão a Ucrânia”. “Lutaremos até o último minuto para alcançar um cessar-fogo, para iniciar negociações que nos permitam construir uma paz sólida e duradoura, porque nossa segurança e nossos princípios estão em jogo na Ucrânia”, acrescentou. Macron recebido com grande solenidade pelo rei Charles III no início de sua visita ao Reino Unido, a primeira de um chefe de Estado europeu desde o Brexit, com foco em imigração e defesa. “Este é um momento importante para as nossas nações e também para a nossa Europa”, comentou o presidente francês no X.

A Europa e o Reino Unido devem “abrir novos caminhos de cooperação” diante dos “grandes desafios” mundiais, acrescentou. Como símbolo dos laços entre os dois países, Macron anunciou na imprensa francesa que seu país emprestará ao Reino Unido a famosa Tapeçaria de Bayeux, que ficará em exposição no Museu Britânico entre setembro de 2026 e junho de 2027. A Tapeçaria de Bayeux é uma grande tapeçaria bordada do século XI que narra os preparativos para a conquista da Inglaterra por Guilherme, duque da Normandia. “Nossos dois países enfrentam ameaças complexas, vindas de múltiplas direções. Como amigos e aliados, as enfrentamos juntos”, dirá o rei durante seu discurso antes do jantar de Estado nesta terça-feira. Em troca, o Museu Britânico, que Macron visitará na quarta-feira, emprestará à França peças do Tesouro de Sutton Hoo, artefatos arqueológicos dos séculos VI e VII, uma das joias de seu acervo.

Após o esfriamento das relações bilaterais devido à saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, esta visita ocorre em meio a um clima de reaproximação entre os dois países, após a chegada de Keir Starmer, do Partido Trabalhista, ao poder há um ano. A guerra na Ucrânia, que mais uma vez colocou as questões de defesa e segurança no centro das preocupações europeias, aproximou ainda mais os dois aliados, as principais potências militares do continente. Macron também discursou no Parlamento esta tarde. Na quarta-feira, ele se encontrará com Starmer em Downing Street, participará de um evento sobre inteligência artificial e de um jantar na City de Londres.

