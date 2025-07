Netanyahu diz que EUA e Israel buscam países para receber a população de Gaza

Ao ser questionado sobre o plano, Trump cedeu a palavra ao primeiro-ministro israelense que declarou: ‘Se as pessoas quiserem ficar, podem ficar, mas, se quiserem, devem poder ir embora’

Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Benjamin Netanyahu entrega uma carta a Donald Trump durante encontro no Salão Azul da Casa Branca



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (8) que está “perto de encontrar vários países” dispostos a acolher palestinos que desejem deixar a Faixa de Gaza, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que há uma grande “cooperação” nesse sentido. Ambos fizeram essas declarações à imprensa no início de um jantar na Casa Branca, no qual discutiram os detalhes de um acordo de trégua de 60 dias em Gaza, impulsionado pelo governo dos EUA.

Ao ser questionado se sua proposta de realocar os habitantes de Gaza para fora da Faixa ainda está em vigor, Trump cedeu a palavra a Netanyahu, que declarou: “Se as pessoas quiserem ficar, podem ficar, mas se quiserem ir, devem poder fazê-lo”. “Estamos trabalhando muito de perto com os Estados Unidos para encontrar países que estejam dispostos a tornar realidade o que sempre dizem: que querem dar aos palestinos um futuro melhor. Acredito que estamos perto de conseguir isso com vários países”, afirmou Netanyahu.

Trump acrescentou que há “uma grande cooperação por parte dos países vizinhos” de Israel. “Algo bom acontecerá”, pontuou o presidente americano. Pouco depois de assumir o poder, em janeiro, Trump propôs que os Estados Unidos assumissem o controle da Faixa de Gaza e que seus habitantes fossem realocados em outras nações. Israel defende que esse plano facilitaria a emigração voluntária dos habitantes de Gaza. No entanto, os países árabes vizinhos rejeitaram a ideia de Trump, classificando-a como limpeza étnica e denunciando que impossibilitaria a futura criação de um Estado palestino.

*Com informações da EFE