Maduro arrisca português e pede apoio de brasileiros em vídeo: ‘A vitória nos pertence’

Ditador venezuelano tem sido pressionado e acusado pelo governo de Donald Trump de liderar um cartel de drogas chamado ‘Cartel de los Soles’

EFE/ Prensa Miraflores Ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, se arrisca no português para pedir o apoio do povo brasileiro ao seu país em um programa da TV estatal



O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, se arriscou no português nesta quinta-feira (4) para pedir o apoio do povo brasileiro ao seu país em um programa da TV estatal, em meio ao crescimento da tensão com os Estados Unidos. “A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo do Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano”, disse Maduro, entregando um “portunhol”.

“Povo do Brasil, às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania. Eu falo para vocês toda a verdade: temos direito à paz com soberania. Que viva o Brasil.” Maduro mencionou o Brasil ao agradecer por receber um boné do Movimento dos Sem Terra (MST) durante a transmissão ao vivo.

Preocupação

Nos últimos meses, os Estados Unidos têm atacado embarcações no Caribe e no Pacífico, que, segundo os militares americanos, seriam de traficantes de drogas. O governo americano também alertou companhias aéreas para que evitem sobrevoar o território venezuelano, realizou exercícios militares em águas internacionais perto da jurisdição venezuelana e enviou o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para as proximidades da costa sul-americana. Também foram autorizadas operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) na Venezuela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o governo Trump, Maduro lidera um cartel de drogas chamado “Cartel de los Soles”. O governo venezuelano nega e diz que os EUA buscam derrubar Maduro e obter o petróleo da Venezuela. Publicamente, Maduro vem pedindo paz, chegando a cantar a música Imagine, de John Lennon, e a dançar com universitários, embora tenha reforçado que não quer “uma paz de escravos”. O ditador também reforçou as medidas de segurança em seu entorno. Maduro e Trump conversaram por telefone em novembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert