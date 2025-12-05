Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump quer reajustar presença global dos EUA e aumentar predomínio na América Latina

Trump quer reajustar presença global dos EUA e aumentar predomínio na América Latina

Segundo o relatório ‘Estratégia Nacional de Segurança’, Washington afirma que decisão visa ‘enfrentar ameaças urgentes’ e ‘se afastar de cenários cuja importância relativa para segurança nacional diminuiu nos últimos anos’

  • 05/12/2025 07h34
Francis Chung/EPA/EFE/Pool Donald Trump, fala com repórteres enquanto deixa o gramado sul da Casa Branca para embarcar no helicóptero Marine One. Nova estratégia faz parte da administração Donald Trump 

O governo dos Estados Unidos quer reajustar sua presença global para se concentrar mais na América Latina e no combate à migração, segundo a nova estratégia da administração Donald Trump.

O documento, publicado nesta sexta-feira (5) com o título “Estratégia Nacional de Segurança”, afirma que Washington reajustará sua “presença militar global para enfrentar ameaças urgentes em nosso Hemisfério, e se afastar de cenários cuja importância relativa para a segurança nacional dos Estados Unidos diminuiu nas últimas décadas ou anos”.

