Trump quer reajustar presença global dos EUA e aumentar predomínio na América Latina
Segundo o relatório ‘Estratégia Nacional de Segurança’, Washington afirma que decisão visa ‘enfrentar ameaças urgentes’ e ‘se afastar de cenários cuja importância relativa para segurança nacional diminuiu nos últimos anos’
O governo dos Estados Unidos quer reajustar sua presença global para se concentrar mais na América Latina e no combate à migração, segundo a nova estratégia da administração Donald Trump.
O documento, publicado nesta sexta-feira (5) com o título “Estratégia Nacional de Segurança”, afirma que Washington reajustará sua “presença militar global para enfrentar ameaças urgentes em nosso Hemisfério, e se afastar de cenários cuja importância relativa para a segurança nacional dos Estados Unidos diminuiu nas últimas décadas ou anos”.
*Com AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.