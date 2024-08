Maduro suspende a rede social X na Venezuela por 10 dias após troca de acusações com Musk

Chefe de Estado venezuelano vêm trocando acusações com o bilionário desde o fim das eleições presidenciais de 28 de julho

EFE/Ronald Peña R. Maduro durante coletiva de imprensa



Nicolás Maduro disse que ordenou um bloqueio de 10 dias no acesso à rede social X na Venezuela, acusando o proprietário Elon Musk de usar a rede social para promover ódio após a disputada eleição presidencial do país. Jornalistas da Associated Press em Caracas descobriram que, na noite da quinta-feira (8), as postagens haviam parado de carregar no X em dois serviços privados e na estatal Movilnet. “Elon Musk é o proprietário do X e violou todas as regras da própria rede social”, disse Maduro, em um discurso após uma marcha de grupos pró-governo. Maduro alegou que Musk “incitou o ódio”.

Ele também acusou a rede social de ser usada por seus opositores para criar agitação política. Maduro disse que assinou uma resolução “com a proposta feita pela CONATEL, a Comissão Nacional de Telecomunicações, que decidiu remover a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, de circulação na Venezuela por 10 dias para que eles possam apresentar seus documentos”.

Maduro não forneceu mais detalhes sobre o processo tomado contra o X. O escritório de imprensa do X não respondeu imediatamente a um e-mail da AP solicitando comentários. “X fora por 10 dias! Elon Musk fora!” disse. O anúncio vem após Maduro e Musk trocarem acusações sobre a disputada eleição presidencial venezuelana de 28 de julho.

As autoridades eleitorais declararam Maduro como vencedor, mas ainda não apresentaram as contagens de votos. Enquanto isso, a oposição afirma ter coletado registros de mais de 80% das 30 mil máquinas de votação eletrônicas em todo o país, mostrando que o vencedor foi o candidato deles, Edmundo González.

Musk usou a rede social para acusar o autoproclamado líder socialista de um “grande fraude eleitoral”. “Vergonha para o ditador Maduro”, disse Musk na segunda-feira, 5, em uma postagem. Desde a eleição, Maduro expressou a necessidade de “regular” as redes sociais na Venezuela. Maduro também denunciou que a plataforma social foi usada por seus adversários para ameaçar as famílias de seus seguidores e aliados políticos, militares, policiais e para gerar um estado de ansiedade na Venezuela.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller