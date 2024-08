Maduro usa boné do MST e convida movimento para colaboração agrícola na Venezuela

Ditador venezuelano recebeu o item durante a agenda pública em Caracas e chamou líder do grupo, João Pedro Stédile, de ‘amigo’

EFE/Miguel Gutiérrez Maduro afirmou que espera uma “brigada” de mil membros do MST produzindo no território venezuelano



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um convite ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para que enviasse uma “brigada de mil homens e mulheres” com o objetivo de colaborar na produção agrícola do país. Em seu discurso, Maduro ressaltou a experiência do MST em assentamentos e expressou boas-vindas ao “povo brasileiro” dentro do contexto da revolução bolivariana. Durante a fala, Maduro também fez referência a João Pedro Stedile, um dos líderes do MST, e exibiu um boné do movimento que recebeu como presente. Vale lembrar que o MST já havia sido convidado anteriormente pelo governo venezuelano para observar as eleições no país.

A reeleição de Maduro, que foi aprovada pelo Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, tem gerado polêmica no governo do presidente Lula. Inicialmente, a administração brasileira não considerou o processo eleitoral como problemático, mas posteriormente passou a criticar o regime, descrevendo-o como “autoritário” e “muito desagradável”. A situação se complica ainda mais com a reação internacional. Diversos países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, acusaram o governo venezuelano de fraudes nas eleições e se recusaram a reconhecer a vitória de Maduro.

A oposição venezuelana, por sua vez, divulgou documentos que sugerem uma derrota do presidente, mas o governo alega que essas informações são falsas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

