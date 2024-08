Netanyahu critica sanções dos EUA contra colonos judeus na Cisjordânia e diz que decisão é ‘muito grave’

Norte-americanos fizeram um apelo a Israel para que lute contra ‘grupos extremistas acusados de alimentar a violência sobre palestinos no território’

Reprodução Pronunciamento de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, nesta quarta-feira (31)



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou como “muito grave” o conjunto de novas sanções impostas pelos Estados Unidos aos colonos judeus na Cisjordânia ocupada, segundo um comunicado publicado por seu gabinete nesta quarta-feira (28). “Israel considera muito grave a imposição das sanções contra cidadãos israelenses. A questão é objeto de intensas discussões com os Estados Unidos”, afirmou o texto sem fornecer mais detalhes. Nesta quarta, os EUA anunciaram novas sanções aos colonos israelenses na Cisjordânia e fez um apelo a Israel para que lute contra estes grupos “extremistas acusados de alimentar a violência sobre palestinos no território”. “A violência dos colonos extremistas na Cisjordânia provoca um intenso sofrimento humano, prejudica a segurança de Israel e compromete as perspectivas de paz e de estabilidade na região”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, em comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“É essencial que o governo israelense exija que os indivíduos e as entidades responsáveis pela violência contra os civis na Cisjordânia sejam responsabilizados”, acrescentou. A medida afeta, sobretudo, a organização governamental Hashomer Yosh e seus dirigentes acusados de fornecerem apoio material à colônia não autorizada pelo governo israelense de Meitarin, na Cisjordânia, segundo o Departamento de Estado. O anúncio ocorre no mesmo dia em que o Exército israelense lançou uma operação de magnitude incomum no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, na qual matou nove combatentes palestinos. Washington também sanciona Yitzhak Levi Filant, considerado o coordenador de “segurança” da colônia de Yitzhar. Os EUA já impuseram uma série de sanções contra colonos israelenses e se opuseram firmemente à qualquer expansão das colônias na Cisjordânia, apoiada por membros da direita do governo de Netanyahu.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo