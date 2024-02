Mãe de Navalny vê corpo do filho e denuncia pressão para enterro ‘secreto’

Em vídeo publicado por familiares, Liudmila Navalnaya diz ser chantageada para que sepultamento aconteça sem cerimônia

EFE/EPA/EVGENY FELDMAN FOR ALEXEI NAVALNY'S CAMPAIGN Alexei Navalny era o principal opositor de Vladimir Putin



A mãe do opositor russo Alexei Navalny afirmou nesta quinta-feira, 22, que conseguiu ver o corpo do filho, que morreu na semana passada em uma prisão do Ártico, mas denunciou a “chantagem” para enterrar “secretamente” o homem que era o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin. “Estão me chantageando. (…) Querem que tudo seja feito às escondidas, sem cerimônia, querem me levar para o fundo de um cemitério, perto de uma cova recém-cavada, e me dizer: ‘aqui jaz seu filho’. Não concordo com isso”, disse Liudmila Navalnaya em um vídeo publicado por seus familiares.

Como o site da Jovem Pan antecipou, a equipe de Navalny afirma que as autoridades se recusavam a entregar o corpo do líder da oposição à sua mãe, alegando que a causa da morte ainda não foi determinada. A porta-voz Kira Yarmish acusa os investigadores de mentir e de evitar entregar o corpo para encobrir o método de assassinato. Navalny, condenado por “extremismo”, estava cumprindo uma pena de 19 anos em uma remota colônia penitenciária da Rússia no Ártico. Alexei foi preso em janeiro de 2021 e condenado a 19 anos de prisão sob a acusação de “extremismo”, que se somam a outros nove por “peculato”.

