Maior peixe-lua já encontrado é capturado por pesquisadores em Portugal

Pesquisadores acreditam que animal localizado no arquipélago dos Açores é o peixe ósseo mais pesado do mundo

Reprodução/Atlantic Naturalist Peixe-lua foi descoberto no arquipélagos dos Açores e pesava 2.744 quilos



Pesquisadores encontraram um peixe-lua gigante, que eles acreditam ser o mais pesado do mundo, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Apesar da descoberta ter sido feita em dezembro do ano passado, só foi divulgada agora após serem publicados no Journal of Fish Biology. O animal, encontrado flutuando perto da Ilha do Faial, estava morto e pesava cerca de 2.744 quilos, mas, mesmo assim, trazido para a terra, onde foi pesado, medido e teve amostra de tecidos retiradas para teste de DNA. A carcaça do animal, de 3,25 metros de comprimento, 3,59 de altura e 86 centímetros, o torna o maior já encontrado, pois, ele tem 400 quilos a mais do que o recordista, um peixe-lua fêmea de 2.300 quilos, encontrado em 1996 no Japão. O principal autor do artigo e investigador da Associação Naturalista do Atlântico, José Nuno Gomes-Pereira, disse a imprensa internacional que é triste “ver o animal nesta situação, pois deve ter sido um rei do mar aberto”. Ele acrescentou informando que o peixe-lua, que não teve o sexo revelado, foi enterrado no Parque Nacional da Ilha do Faial. Apesar da tristeza em localizar o animal morto, Gomes-Pereira afirma que a descoberta é um “sinal de que os oceanos ainda estão saudáveis o suficiente para sustentar as espécies mais pesadas existentes”, contudo, alerta que, a necessidade de “mais conservação em termos de poluição e tráfego de barcos perto das ilhas oceânicas”. Os pesquisadores não sabem o que matou o peixe, mas eles encontram uma grande depressão semicilíndrica perto de sua cabeça marcada com tinta vermelha, normalmente vista na quilha dos barcos. Não está claro, no entanto, se essa marca aconteceu antes ou depois que o peixe morreu.