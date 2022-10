Meghan Markle rompe o silêncio e diz o que pensa da rainha Elizabeth II

Duquesa de Sussex, que é casada com o príncipe Harry, também falou como família tem lidado com o luto

Reprodução/Disney Meghan Markle falou sobre a está sua família após a morte da rainha Elizabeth II



A atriz Meghan Markle falou pela primeira vez sobre a morte da rainha Elizabeth II, avó do seu marido, o príncipe Harry. A matriarca da família real britânica faleceu no último dia 29 de setembro aos 96 anos. Em meio aos rumores de briga entre os irmãos, a duquesa de Sussex e o marido se uniram ao príncipe William e a Kate Middleton para uma caminhada pelas ruas de Londres durante o período de velório. “Houve uma onda de amor e apoio. Sou muito grata por poder estar com meu marido para apoiá-lo, especialmente durante esse período”, disse Meghan em entrevista à Variety. A duquesa, que se aposentou da carreira de atriz após o casamento, também falou o que pensa de Elizabeth II. “O mais bonito é olhar para o legado que a avó dele [Harry] conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso. Sinto uma profunda gratidão por ter podido passar um tempo com ela e conhecê-la. Tem sido uma época complicada, mas meu marido, sempre otimista, diz: ‘Agora ela está reunida com seu marido’.” A rainha era casada com o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021. Meghan definiu o primeiro compromisso oficial que teve com a monarca como um momento “especial”. “Eu me sinto afortunada. E continuo orgulhosa por ter tido um bom aconchego da matriarca da família”, afirmou. A duquesa também falou de como a família tem lidado com o luto. Segundo a esposa de Harry, situações como essa ajudam a refletir sobre onde vale a pena focar energia. “Neste momento, nos sentimos energizados e empolgados com todas as coisas que estamos construindo. Também estamos focados em nossa fundação. Muito do trabalho que fazemos inclui o espaço filantrópico”, concluiu.