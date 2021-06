Mais de 15 mil pessoas fazem fila em estádio na Inglaterra para receber vacina contra a Covid-19

Anúncio de vacinação gratuita para adultos acima de 18 anos fez procura disparar no distrito de Hounslow

Reprodução/ Daily Mail Fila quilométrica em Londres de pessoas atrás da vacina



Em meio à ameaça de uma terceira onda de Covid-19, o Reino Unido viu nesta segunda-feira, 31, uma fila com mais de 15 mil pessoas se formar em frente ao Twickenham Stadium, no sudoeste de Londres. A fila se formou depois do anúncio de imunização grátis para todos os adultos acima de 18 anos. Para alguns, era “mais longa do que aquelas em Glastonbury”, um famoso festival de música da Inglaterra. A ideia inicial do governo era imunizar o máximo de pessoas acima de 30 anos depois que a região de Hounslow registrou aumento dos casos da doença devido a chegada da variante indiana. Porém, depois de um início estável abriram para todos os adultos e então a fila cresceu. A procura foi tanta que no final do dia os organizadores precisaram mandar uma parte das pessoas embora porque o contingente de imunizantes disponível tinha acabado. O Reino Unido é um dos países com a vacinação mais avançada no mundo. Ao todo 25,3 milhões de pessoas estão imunizadas, cerca de 38% da população total, de acordo com levantamento da Our World In Data.