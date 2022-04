Mais de 5 milhões de ucranianos fugiram da guerra, diz ONU

Estima-se que dentro da Ucrânia há 7,1 milhões de deslocados; esse é o maior fluxo de refugiados que a Europa enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial

Mulheres e crianças representam 90% dos refugiados ucranianos



A Organização das Nações Unidas (ONU), informou nesta quarta-feira, 20, que mais de cinco milhões de ucranianos já deixaram o país desde que a guerra com a Rússia começou. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 5.034.439 ucranianos deixaram o país. O número diz respeito apenas a pessoas que nasceram na Ucrânia. Estrangeiros representam mais de 200 mil, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o que aumenta a quantidade total para aproximadamente 5,25 milhões de refugiados. Esse é o maior fluxo de refugiados que a Europa enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo fato dos homens de 18 a 60 anos não poderem deixar a Ucrânia devido a uma lei marcial, as mulheres e crianças representam 90% dos refugiados. Dentro da Ucrânia também há pessoas que estão descoladas, a OIM calcula que sejam 7,1 milhões. Antes da invasão, que se aproxima no segundo mês, os territórios controlados por Kiev somavam 37 milhões de habitantes.