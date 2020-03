Mais de 93 mil casos de coronavírus são registrados no mundo, diz OMS

EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD Destes, cerca de 2,3 mil foram confirmados nas últimas 24 horas



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira (4) que foram registrados 93.090 casos do novo coronavírus no mundo, dos quais 2.223 foram confirmados nas últimas 24 horas.

Na China, as ocorrências chegam a 80.422, sendo 120 novas, enquanto os mortos totalizam 2.984.

Os casos dispararam nos últimos dias fora do país asiático: foram 2.103 novas infecções confirmadas. Com 835 casos, o Irã tem a situação mais alarmante, enquanto a Coreia do Sul e a Itália continuam sendo os outros dois países mais afetados, com 516 e 466 novos infectados, respectivamente.

No Brasil, além de três casos confirmados na capital paulista, o Ministério da Saúde informou que há um quarto sendo investigado, também em São Paulo. Trata-se de uma jovem de 13 anos. Ela foi ao Hospital Beneficência Portuguesa sem sintomas aparentes, apenas o critério objetivo de que havia viajado para as cidades de Lisboa, Milão e Dolomitas, todas na Europa.

* Com EFE