Manifestação em Londres pede libertação de reféns israelenses do Hamas

Centenas de pessoas se reuniram neste domingo (10) no centro de Londres, em uma manifestação que exigia a libertação de reféns israelenses que estão sob a custódia do Hamas em Gaza, conforme relataram veículos de comunicação locais. A mobilização foi organizada pelo grupo judaico Stop The Hate, que utilizou suas redes sociais, especialmente o Instagram, para convocar os participantes. A BBC informou que o rabino-chefe do Reino Unido, Ephraim Mirvis, também esteve à frente do protesto. Esse ato em apoio a Israel ocorreu um dia após uma manifestação em que 466 pessoas foram detidas por expressarem apoio ao grupo Palestine Action, considerado terrorista pela Polícia Metropolitana de Londres, que divulgou a informação em sua conta no X.

