Manifestante palestina é presa na Universidade Columbia nos EUA 

Leqaa Kordi já havia enfrentado problemas legais anteriormente, relacionados a sua participação em manifestações a favor da Palestina na Universidade Columbia

Reprodução/TIMOTHY A. CLARY/AFP Oficiais da NYPD chegam perto da Universidade de Columbia, onde estudantes pró-palestinos manifestam



As autoridades de imigração dos Estados Unidos detiveram Leqaa Kordia, uma palestina que estava no país com um visto de estudante. O documento foi cancelado em janeiro de 2022, após a estudante ser considerada ausente nas atividades acadêmicas. Kordia já havia enfrentado problemas legais anteriormente, relacionados a sua participação em manifestações a favor da Palestina na Universidade Columbia. Outra estudante, Ranjani Srinivasan, cidadã da Índia, também teve seu visto revogado. Ela foi acusada de promover a violência e o terrorismo, optando por deixar o país voluntariamente após a revogação de seu visto de doutorado. Essas ações refletem um endurecimento nas políticas de imigração em relação a estudantes internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que a revogação de vistos de estudantes se tornará uma prática mais comum. Os protestos na Universidade Columbia, que ocorreram em meio ao conflito entre Israel e Hamas, foram alvo de críticas do governo Trump, que se comprometeu a agir contra não cidadãos que se manifestam contra a guerra. Essa postura gerou reações negativas de grupos de oposição e defensores dos direitos civis, que consideram essas medidas uma afronta à liberdade de expressão. Em resposta aos protestos, a Universidade Columbia decidiu aplicar sanções disciplinares a estudantes envolvidos nas manifestações, incluindo expulsões e suspensões.

As punições foram determinadas pelo conselho judicial da instituição, em decorrência da ocupação de um edifício histórico. A universidade optou por não divulgar os nomes dos estudantes punidos, em conformidade com as leis federais de privacidade. Além disso, agentes do ICE realizaram visitas a residências de estudantes, mas até o momento não foram registradas novas detenções.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA