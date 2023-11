Manifestantes de extrema-direita incendeiam carros e causam tumulto na Irlanda após ataque com faca

Apesar da revolta com os imigrantes, polícia de Dublin não considera que fatos tenham caráter terrorista

Peter MURPHY / AFP Grupo de extrema-direita coloca fogo em carros na Irlanda após ataque com facas deixar cinco feridos



O ataque com facas ocorrido em Dublin, na Irlanda, na manhã desta quinta-feira, 23, resultou numa conturbada manifestação na capital irlandesa. Na noite de hoje, um grupo ligado à extrema-direita foi às ruas para protestar contra o atentado, que deixou cinco pessoas feridas, entre elas três crianças – todos estão hospitalizados. No ato, centenas de pessoas exibiram faixas com a frase “Irish Lives Matter” (Vidas Irlandesas Importam, em português) e bandeiras nacionais. Tudo porque o ataque ocorreu num bairro com população de maioria imigrante. Na confusão, ao menos um carro da polícia foi incendiado, enquanto supermercados e outros estabelecimentos foram saqueados. Há confronto com as forças de segurança. Em comunicado, a ministra da Justiça, Helen MCEntee, pediu “calma” aos manifestantes e condenou os atos. “Não toleraremos que um pequeno grupo use atos atrozes para semear a divisão”, declarou. “Os ataques contra a polícia serão tratados com severidade”, acrescentou.

O ataque com facas aconteceu na Praça Parnell de Dublin, perto de uma escola. Apesar da revolta dos manifestantes de extrema-direita, a polícia não considera que os fatos tenham caráter terrorista. Suspeito de ter promovido o ataque, um homem de 50 anos foi detido. Ainda conforme informações das autoridades locais, o criminoso possui problemas mentais e está internado com ferimentos. De acordo com uma testemunha, um brasileiro foi responsável por interromper o ataque. A polícia não trabalho com a hipótese de outros envolvidos no crime.

*Com informações da AFP