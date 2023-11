Ataque com faca perto de escola na Irlanda deixa ao menos cinco pessoas hospitalizadas

Entre as vítimas estão três crianças; polícia prendeu um suspeito e não considera que os fatos tenham caráter terrorista

PA IMAGES/Reuters Polícia prende suspeito de atacar ao menos cinco pessoas no centro de Dublin



Ao menos cinco pessoas, sendo três delas crianças, foram hospitalizadas nesta quinta-feira, 23, após um ataque com facas perto de uma escola para meninas no centro de Dublin, informou a Garda Síochána, força policial nacional civil da República da Irlanda. Segundo as autoridades, o caso aconteceu na Praça Parnell de Dublin. De acordo om a Rádio Televisão Irlandesa (RTE), a polícia não considera que os fatos tenham caráter terrorista. O atentado aconteceu por volta das 13h30 (10h30 em Brasília), horário de saída do menores, e as cinco vítimas foram enviadas a vários hospitais da região da capital. Um porta-voz da polícia indicou que um dos menores – uma menina – apresenta “ferimentos graves”. Segundo esta versão, o suspeito agrediu primeiro uma mulher, que também sofreu ferimentos graves, e depois esfaqueou os menores, assim como ele próprio sofreu ferimentos e está hospitalizado, enquanto a polícia aguarda para interrogá-lo. Em comunicado as autoridades informaram que estão seguindo uma linha de investigação definida e que não estava procurando por qualquer outra pessoa no momento. Em decorrênica do acontecido, as pistas foram fechadas e alguns locais no entorno também. Os serviços de emergência lidam com um incidente grave.