Maquiadora da TV americana é morta pelo filho nos Estados Unidos

Travis Renee Baldwin foi atingida por disparos dentro de seu apartamento e, apesar de ter sido levada a um hospital, não sobreviveu aos ferimentos

Reprodução/Facebook Travis Renee Baldwin tinha 57 anos



Travis Renee Baldwin, uma maquiadora e cabeleireira de 57 anos, famosa na televisão americana, foi morta pelo próprio filho, Logan Chrisinger, de 27 anos, em Washington, DC. A profissional foi atingida por disparos dentro de seu apartamento e, apesar de ter sido levada a um hospital, não sobreviveu aos ferimentos. A informação é da Fox TV.

Logan Chrisinger, que está sob custódia policial, enfrenta sérias acusações, incluindo homicídio de primeiro grau, lesão corporal dolosa agravada e porte ilegal de arma de fogo. Ele permanece detido sem possibilidade de fiança enquanto aguarda o andamento do processo judicial.

Baldwin era uma figura respeitada no canal Newsmax, onde seu trabalho como maquiadora e cabeleireira a tornou conhecida entre os telespectadores. A jornalista Van Susteren lamentou a morte. “Que tristeza! Minha maquiadora da Newsmax por 3 anos e meio, anos na ABC, na ESPN etc. E amiga de todos os seus colegas foi assassinada no fim de semana”, escreveu no X.

