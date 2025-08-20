Em meio a crise diplomática, EUA cancelam participação em evento militar com a FAB

Apesar das dificuldades, oficiais-generais brasileiros afirmam que a cooperação militar entre os dois países não está rompida

Os Estados Unidos decidiram cancelar sua participação em um evento com a Força Aérea Brasileira (FAB) e, consequentemente, não estarão presentes na Operação Formosa, um dos principais exercícios da Marinha do Brasil. A decisão de não realizar a Conferência Espacial das Américas, que estava agendada para julho em Brasília, foi tomada no dia 23 de julho e reflete a tensão nas relações entre os governos de Lula e Trump. A Operação Formosa contará com a mobilização de aproximadamente 2.000 militares da Marinha do Brasil, que esperavam a colaboração de fuzileiros navais americanos, que também não deve ocorrer. No entanto, os EUA não aceitaram o convite para participar deste ano. Além disso, a China também confirmou que não enviará tropas para o exercício, o que pode indicar uma mudança nas dinâmicas de cooperação militar na região.

A resistência do governo Lula à presença de tropas dos Estados Unidos é um fator importante nesse contexto, especialmente em função das sanções financeiras que foram impostas por Washington a autoridades brasileiras e das sobe taxas aplicadas a produtos do Brasil. Essa situação tem gerado um clima de desconfiança e distanciamento nas relações bilaterais.

Apesar das dificuldades, oficiais-generais brasileiros afirmam que a cooperação militar entre os dois países não está rompida. Eles destacam a continuidade de exercícios conjuntos, como o Exercício Conjunto Tápio e a Operação Core 2025, que está programada para ocorrer em novembro. No entanto, a recente visita do chefe do Comando Sul dos EUA ao Brasil foi marcada por mal-entendidos, com compromissos cancelados e pedidos de visita a uma base militar que causaram estranhamento entre as partes.

