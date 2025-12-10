Maria Corina Machado chega a Oslo e faz primeira aparição pública em 11 meses

Opositora venezuelana foi recepcionada por certa de 100 apoiadores gritando palavras de ordem pela Venezuela para vê-la acenar da sacada do Grand Hotel

ODD ANDERSEN / AFP Ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, cumprimenta os apoiadores reunidos em frente ao Grand Hotel em Oslo, Noruega



A opositora venezuelana Maria Corina Machado fez sua primeira aparição em público após 11 meses. Ela foi vista nesta quinta-feira (11) – noite de quarta-feira (10) no Brasil – chegando em Oslo, na Noruega, onde sua filha recebeu o prêmio vencido pela mãe de Nobel da Paz. “Posso confirmar que María Corina Machado chegou a Oslo e está a caminho daqui”, declarou o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, a jornalistas e apoiadores reunidos no Grand Hotel, o local de alojamento habitual dos ganhadores do Nobel na capital norueguesa. Corina Machado saiu da Venezuela após permanecer na clandestinidade desde agosto de 2024.

Na Noruega, Maria foi recepcionada por certa de 100 apoiadores gritando palavras de ordem pela Venezuela para vê-la acenar da sacada do Grand Hotel, um gesto que costumam fazer os laureados com o Nobel da Paz na capital norueguesa. Após uma viagem secreta, Corina Machado, de 58 anos, chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que foi recebido por sua filha Ana Corina Sosa. Ela apareceu diante do público depois das 2h locais (22h da quarta-feira em Brasília), recebendo uma ovação e o canto do hino nacional da Venezuela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP