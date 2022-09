Mark Zuckerberg deixa lista de 10 homens mais ricos dos Estados Unidos

Segundo a Forbes, Zuckerberg perdeu metade de sua fortuna desde setembro de 2021; na lista global, ele ocupa a 22ª posição

EFE/SHAWN THEW Mark é dono da Meta e vem reduzindo o lucro operacional para investir em realidade virtual para o Metaverso



O empresário Mark Zuckerberg, presidente da Meta, que é holding do Facebook, Instagram e Whatsapp, não está mais entre os dez homens mais ricos dos Estados Unidos. De acordo com a Forbes, ele perdeu metade de sua fortuna, o que equivale a US$ 76,8 bilhões, desde setembro de 2021. Com essa perda, ele caiu da 3ª posição na lista das 400 pessoas mais ricas do país para a 11ª, tendo uma fortuna estimada em US$ 57,7 bilhões – com base no valor das ações em 2 de setembro. Essa é a primeira vez desde 2015 em que Zuckerberg não aparece no top 10. Na lista dos bilionários que engloba o mundo inteiro em tempo real, Zuckerberg figura na 22ª posição nesta terça-feira, 27, com fortuna estimada em US$ 49,7 bilhões. A saída do empresário da lista é reflexo da desvalorização de ações da Meta, que registrou recentemente sua primeira perda trimestral de usuários ativos em fevereiro e que, em julho, reportou o primeiro declínio trimestral de receita. A companhia enfrenta uma competição por anunciantes com o TikTok enquanto Zuckerberg reduz o lucro operacional para investir no metaverso e na realidade virtual.